«Lisbon Noir»: já há data de estreia para uma das séries mais aguardadas

A nova aposta da ficção da TVI, “Lisbon Noir”, já tem data de estreia. A partir de 13 de abril a série policial fica disponível nos ecrãs da TVI e da Prime Video e poderá assistir ao thriller policial que foi inspirado na figura lendária Diogo Alves, o “Assassino do Aqueduto”. A produção transporta para a atualidade uma das histórias mais sombrias do século XIX português, dando-lhe uma abordagem contemporânea e intensa.

A narrativa tem início com a misteriosa queda de um diplomata espanhol do topo do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa. O caso, inicialmente interpretado como suicídio ou um crime isolado, rapidamente ganha contornos mais complexos. À medida que a Polícia Judiciária aprofunda a investigação, torna-se evidente que a cidade enfrenta um novo perigo, um assassino em série, obcecado com Diogo Alves e a repetir os seus crimes de forma brutal.

Perante esta ameaça, os inspetores terão de unir esforços numa corrida contra o tempo para impedir novos crimes e proteger a reputação internacional que Lisboa conquistou nos últimos anos.

“Lisbon Noir” conta com um elenco de luxo, reunindo nomes com projeção nacional e internacional como Beatriz Godinho, Cléo Diára, Luís Filipe Eusébio, Mina El Hammani, Paulo Pires, Pêpê Rapazote e Teresa Tavares.

A série promete um thriller intenso, visualmente marcante e repleto de suspense, elevando o género policial português a um novo patamar.

Não perca a estreia, dia 13 de abril, na TVI e na Prime Video.