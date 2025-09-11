Pêpê Rapazote está de regresso à TVI numa série de crime, que vai revolucionar a televisão portuguesa

  • Redação TVI
  • Há 53 min
Lisbon Noir conta com mais atores como André Nunes, Beatriz Godinho, Paulo Pires e Teresa Tavares.

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, decorreu a Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa, onde foi anunciada uma nova série: Lisbon Noir.

Esta aposta marca o regresso de Pêpê Rapazote à TVI e tem como elenco nomes como: André Nunes, Beatriz Godinho, Cleo Diára, João Vicente, Luís Filipe Eusébio, Mina El Hammani, Paulo Pires, Santiago André, Teresa Tavares.

O enredo de Lisbon Noir

Um diplomata espanhol cai do topo do Aqueduto das Águas Livres. A PJ investiga o caso, com a ajuda de uma inspetora espanhola. No início, questiona-se se foi suicídio ou assassinato, mas rapidamente se percebe que há um serial killer à solta em Lisboa, inspirado no lendário “Assassino do Aqueduto” do séc. XIX, Diogo Alves.

Um psicopata moderno, obcecado por Diogo Alves, está a aterrorizar Lisboa, atirando as suas vítimas do topo dos monumentos e edifícios mais altos da cidade, começando pelo icónico Aqueduto das Águas Livres.

Daniel e Laura, dois inspetores da polícia com personalidades opostas, mas com competências muito especiais, terão de se juntar a Nour, uma inspetora espanhola, numa corrida contra o tempo para deter o assassino e salvar Lisboa de manchar a sua renovada popularidade mundial.

