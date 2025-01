Vídeo de Lonô, filho de Rita Pereira, a responder a outra criança torna-se viral: «Esse miúdo é fenomenal»

Esta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, Guillaume Lalung partilhou um vídeo, na sua conta de Instagram, que rapidamente se tornou viral.

É possível ver Lonô a brincar, num parque infantil, quando se ouve uma criança ao fundo a dizer: «O meu pai tem 36 anos».

O filho de Rita Pereira caminha até ao pai e responde para o outro menino: «O meu pai tem 41 anos. Toma, toma! O que é que dizes? O quê?».

O artista desmancha-se a rir ao acabar de ouvir aquela resposta:

Na legenda do vídeo, Guillaume escreveu: «Não sei se deva chorar ou rir». Mas, ainda acrescentou na descrição: «O Talento do Lonô é de te fazer rir e chorar no mesmo tempo! #toma (Eu tinha que repostar este Vídeo !)».

Recorde-se que para além de Lonô, o artista é pai de Lowê de 2 meses, também fruto da relação com Rita Pereira e ainda tem um filho mais velho, Luan, de uma relação anterior.