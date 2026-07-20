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As redes sociais já escolheram: estes são os looks favoritos da Festa de Verão da TVI

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  • Hoje às 15:13
As redes sociais já escolheram: estes são os looks favoritos da Festa de Verão da TVI - TVI

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A Marina de Cascais voltou a receber, no passado dia 18 de julho de 2026, a aguardada Festa de Verão da TVI, oficialmente designada por Summer Party TVI Millenium Estoril Open. O evento, realizado em parceria com o torneio de ténis, voltou a afirmar-se como uma das maiores celebrações anuais da estação de Queluz de Baixo, juntando atores, apresentadores, convidados especiais e várias caras conhecidas do canal.

A emissão oficial e toda a cobertura digital ficaram a cargo dos apresentadores Mónica Jardim e João Montez, que acompanharam de perto os momentos mais marcantes da noite.

No entanto, foram os looks escolhidos pelas figuras da TVI que acabaram por roubar todas as atenções. Entre os nomes mais comentados estiveram a atriz Rita Pereira, que dá vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte» a apresentadora Maria Botelho Moniz, que optou por um elegante macacão cor-de-rosa, a atriz Matilde Reymão, a comentadora Inês Simões e ainda Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother.

Nas redes sociais, a página oficial da estação lançou a pergunta que rapidamente deu origem a centenas de comentários: «Ainda não conseguimos superar a Summer Party TVI Millenium Estoril Open 🤩 Qual foi o melhor look da noite?»

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As respostas não tardaram e os seguidores dividiram-se quanto às suas favoritas. Conceição Lino entrou na brincadeira e comentou: «Foi o meu!!😂❤️💃🏼 Brincadeirinha… Todas incríveis!».

Entre os nomes mais elogiados pelos internautas destacou-se Maria Botelho Moniz, com vários comentários a enaltecer a sua escolha. «Maria Botelho Moniz, um look perfeito e elegante», escreveu um seguidor, enquanto outro acrescentou: «Maria Botelho, sempre!🩷». Houve ainda quem elogiasse a apresentadora pela simplicidade e sofisticação: «Maria Botelho 👏 elegante/simples 👏 Parabéns».

Rita Pereira e Matilde Reymão também reuniram muitos votos, com vários seguidores a destacarem a elegância das duas atrizes. Mónica Jardim foi igualmente uma das figuras mais elogiadas da noite.

Márcia Soares acabou por dividir opiniões. Enquanto alguns seguidores afirmaram que o seu visual foi o favorito da festa, outros mostraram-se menos convencidos pela escolha da ex-concorrente do reality show.

Comentários como «Todas lindas, voto Márcia Soares, Matilde Reymão, Alice e Mónica Jardim», «Rita Pereira, Matilde Reymão e Maria Botelho Moniz» e «Todas impecáveis» demonstraram o entusiasmo dos fãs perante os visuais apresentados.

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Mais do que uma simples festa, a Summer Party TVI voltou a ser um verdadeiro desfile de moda e glamour, confirmando-se como um dos acontecimentos sociais mais aguardados do verão português. Entre vestidos elegantes, escolhas ousadas e muitos elogios nas redes sociais, a noite ficou marcada pelo brilho das estrelas da estação.

 

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