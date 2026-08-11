Prestes a ser pai, Lourenço Ortigão vive dia especial. Mas é o bolo original que faz a diferença

Lourenço Ortigão completou 37 anos no domingo, dia 9 de agosto. O ator celebrou o dia junto dos mais próximos, nomeadamente junto de Kelly Bailey, que está prestes a ser mãe pela segunda vez, e do filho, o pequeno Vicente Blue.

No Instagram, Ortigão mostrou, em detalhe, as imagens do seu dia, nas quais é possível ver que relaxou na praia, teve um almoço especial, aproveitou para brincar com o filho e treinar. Não faltou os parabéns e o bolo de aniversário, mais ao final do dia.

Nas imagens é possível verificar ainda que o bolo de aniversário era muito original e diferente, um semifrio de frutas com figos.

«Não podia ter pedido um dia melhor, rodeado das pessoas que adoro. Obrigado por todas as mensagens que recebi e por todo o carinho. Não consegui responder a toda a gente, mas vou ler tudo. À espera do ano maravilhoso que aí vem», escreveu.

Percorra a galeria e veja todas as imagens do aniversário do ator.