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Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:02
Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho - TVI

Uma verdadeira história de amor.

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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são um dos casais mais queridos do panorama artístico português, tanto pelo talento individual como pela relação sólida e discreta que mantêm. O casal conheceu-se nos bastidores de uma novela, quando ambos integravam o mesmo elenco, e rapidamente nasceu entre eles uma ligação especial que evoluiu para uma relação duradoura.

Ao longo dos anos, Kelly e Lourenço construíram uma família sólida, marcando presença regular em projectos de televisão e teatro, sempre mantendo a privacidade sobre a sua vida pessoal, apesar do carinho e interesse do público. O primeiro filho do casal trouxe ainda mais felicidade à vida de ambos, e agora a notícia de que esperam o segundo filho encheu os fãs de alegria.

A revelação foi feita através das redes sociais, onde Kelly e Lourenço partilharam a novidade com uma mensagem cheia de emoção e gratidão. O casal destacou a importância da família, o amor mútuo e a felicidade de verem a família crescer, reforçando a imagem de união e cumplicidade que sempre caracterizou a sua relação.

 

Ao longo dos anos, tanto Kelly Baeiley como Lourenço Ortigão têm-se destacado pelo talento e profissionalismo, mas também pela forma humana e próxima com que vivem a vida em família, o que os torna figuras de referência para muitos fãs e admiradores. A chegada do segundo filho promete trazer ainda mais momentos de felicidade e celebração para o casal, consolidando a sua história de amor que começou nos bastidores de uma novela e que hoje é sinónimo de família, carinho e estabilidade.

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