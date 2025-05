Com vista para o rio Tejo, esta é a nova casa temporária de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Este gesto de Vicente Blue com Lourenço Ortigão está a emocionar os fãs

Lourenço Ortigão partilhou nas stories do Instagram um vídeo que está a dar que falar. O ator mostrou a vista deslumbrante da sua nova casa temporária em Lisboa, situada mesmo em frente ao rio Tejo.

A imagem destaca uma paisagem de cortar a respiração, com o rio em primeiro plano e a icónica Ponte 25 de Abril ao fundo. A localização privilegiada não passou despercebida. No final do vídeo, vemos Kelly Bailey e Vicente Blue no interior da casa.

Na mesma story, o ator identificou a conta oficial do Hyatt Regency Lisboa, o que revela que o casal está hospedado naquele luxuoso hotel da capital. "Vivia aqui para sempre? Óbvio que sim", escreveu o ator, encantado com o cenário que o rodeia.

