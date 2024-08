Filho de Kelly Bailey deixa a internet encantada com momento inédito!

No passado dia 26 de agosto, Lourenço Ortigão deliciou os seguidores de Instagram, com um momento maravilhoso do filho a andar. No vídeo, podemos ver o pequeno Vicente, de um ano de idade, a dar alguns passos, enquanto tenta também falar.

O vídeo deixou os seguidores do ator encantados: «Que coisa boa», «Não se aguenta», «Ohhh meu deusssss ». Foram várias as caras conhecidas que se mostraram rendidas a este momento do pequeno Vicente. Tais como: Sílvia Rizzo, Cláudio Ramos, Diogo Amaral, Zé Lopes.

Veja o vídeo, aqui:

O bebé é o primeiro filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, que se apaixonou durante as gravações de "A Herdeira" (que estreou na TVI em setembro de 2017) e que estão juntos desde então.