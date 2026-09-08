Filho mais velho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão derrete-se com a irmã bebé e encanta a Internet: «Que sonho!»

A chegada de Julieta veio trazer ainda mais amor à família de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. Com apenas três semanas de vida, a bebé já é o centro das atenções e, sobretudo, do carinho do irmão mais velho, Vicente Blue, de três anos.

Lourenço Ortigão voltou a partilhar nas redes sociais alguns dos momentos mais especiais desta nova fase da família e não faltaram imagens de grande ternura entre os dois irmãos. Vicente Blue surge rendido à irmã mais nova, protagonizando momentos de cumplicidade que rapidamente derreteram também o coração dos internautas.

Entre retratos em família e registos dos primeiros dias de Julieta em casa, as fotografias mostram a felicidade que o casal está a viver desde a chegada da bebé. Mas é a relação entre Vicente Blue e a pequena Julieta que mais atenção está a despertar.

A ternura do filho mais velho perante a irmã conquistou os seguidores, que não esconderam a emoção perante as imagens. «Que sonho» é um dos comentários que se pode ler, numa publicação que rapidamente se encheu de mensagens carinhosas.

Veja aqui mais imagens desta família: