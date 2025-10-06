Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:29
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento - TVI

A química é notável entre o casal.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este sábado dia 4 de outubro foi um dia dedicado ao amor. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mostraram-se preparados e cúmplices para o casamento da agente da agência de comunicação Naughty Boys, Margarida de Paula. O casal português de atores chamou atenção pela elegância e ternura durante o evento.

Kelly Bailey deslumbrou com um vestido esvoaçante castanho, enquanto Lourenço Ortigão optou por um fato preto clássico, muito elegante. Os olhares trocados e a forma carinhosa como Lourenço ajustava o vestido da atriz mostraram a química e cumplicidade que caracterizam o casal.

O casamento contou com a presença de várias figuras públicas portuguesas, entre as quais Maria Cerqueira Gomes, Catarina Furtado, Margarida Vila Nova e Carolina Carvalho, destacando-se como um evento repleto de glamour e celebração entre amigos e colegas do mundo do entretenimento.

No casamento de Margarida de Paula, a presença do casal destacou-se não apenas pelo estilo e sofisticação, mas também pelo amor e cumplicidade que transpareceram em cada gesto. A maneira como se apoiaram e trocaram olhares ternurentos encantou os convidados e ficou registada nas câmaras presentes, reforçando a imagem de um dos casais mais queridos de Portugal.

Relembre-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são um dos casais mais mediáticos da televisão portuguesa. Conheceram-se durante as gravações de novelas da TVI e estão juntos desde 2017. O casal é pai de Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, e ficaram noivos em janeiro de 2025, durante férias no México, consolidando a relação com um compromisso oficial. 

Veja aqui mais um dos momentos em família dos atores: 

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão continuam a ser um exemplo de amor sólido e elegante, equilibrando carreiras de sucesso com a vida familiar e momentos de glamour, como este casamento memorável.

Veja também: 

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado - Novelas - TVI

Em 1992 esta atriz da TVI foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora? - Novelas - TVI

Relacionados

Em 1992 esta atriz da TVI foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

«Também não é todos os dias»: Matilde Breyner surpreende com look arrojado em dia especial

Mais Vistos

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Hoje
1

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
2

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Hoje
3

«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens

Ontem
4

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
qua, 1 out
5

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

A Protegida
sáb, 4 out

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Hoje

Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Hoje

Todos a conhecem por Marisa Cruz, mas o seu nome verdadeiro pode surpreender tudo e todos

Queridos Papás
Hoje

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Hoje

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Hoje

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Ontem
Mais Fora do Ecrã