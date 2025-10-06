Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Este sábado dia 4 de outubro foi um dia dedicado ao amor. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mostraram-se preparados e cúmplices para o casamento da agente da agência de comunicação Naughty Boys, Margarida de Paula. O casal português de atores chamou atenção pela elegância e ternura durante o evento.

Kelly Bailey deslumbrou com um vestido esvoaçante castanho, enquanto Lourenço Ortigão optou por um fato preto clássico, muito elegante. Os olhares trocados e a forma carinhosa como Lourenço ajustava o vestido da atriz mostraram a química e cumplicidade que caracterizam o casal.

O casamento contou com a presença de várias figuras públicas portuguesas, entre as quais Maria Cerqueira Gomes, Catarina Furtado, Margarida Vila Nova e Carolina Carvalho, destacando-se como um evento repleto de glamour e celebração entre amigos e colegas do mundo do entretenimento.

No casamento de Margarida de Paula, a presença do casal destacou-se não apenas pelo estilo e sofisticação, mas também pelo amor e cumplicidade que transpareceram em cada gesto. A maneira como se apoiaram e trocaram olhares ternurentos encantou os convidados e ficou registada nas câmaras presentes, reforçando a imagem de um dos casais mais queridos de Portugal.

Relembre-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são um dos casais mais mediáticos da televisão portuguesa. Conheceram-se durante as gravações de novelas da TVI e estão juntos desde 2017. O casal é pai de Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, e ficaram noivos em janeiro de 2025, durante férias no México, consolidando a relação com um compromisso oficial.

Veja aqui mais um dos momentos em família dos atores:

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão continuam a ser um exemplo de amor sólido e elegante, equilibrando carreiras de sucesso com a vida familiar e momentos de glamour, como este casamento memorável.

