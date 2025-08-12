A Fazenda

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 42min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos - TVI

Este momento é a prova de que algumas tradições valem mesmo a pena manter.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Lourenço Ortigão completou mais um ano de vida no passado sábado, dia 9 de agosto, mas a festa começou antes. Como manda a tradição que mantém, o ator assinalou a véspera da data com um jantar muito especial ao lado de  Kelly Bailey.

Nos stories do Instagram, Lourenço registou o momento e escreveu: «Tradição ainda é o que era. A cumprir o meu jantar de pré-aniversário com o meu amor Kelly Bailey». Um gesto simples, mas que para o casal parece ter um significado especial, mantendo-se como um ritual anual.

O jantar decorreu num ambiente romântico e descontraído. Num dos vídeos partilhados, Kelly Bailey surge a beber e a beijar uma flor (que parece ser de açúcar) antes de a “enviar” simbolicamente a Lourenço, como um um beijo num gesto cúmplice e divertido.

A cumplicidade entre os dois é já uma imagem de marca. Juntos há vários anos, Lourenço, de 36 anos e Kelly, de 27 anos, com um filho de 2 anos, Vicente Blue, não escondem a boa disposição e o sentido de humor que é importante na sua relação.

O “jantar de pré-aniversário” já tinha sido mencionado noutras ocasiões pelo ator, que gosta de assinalar a passagem de mais um ano de vida não apenas no próprio dia, mas também na noite anterior, num ambiente intimista. É uma tradição que, ao que tudo indica, se mantém e com direito a muito romance.

E assim, mais do que uma simples refeição, este momento é a prova de que algumas tradições valem mesmo a pena manter.

Relacionados

Conheça o lugar especial de Kelly Bailey: «Para me lembrar do que me faz bem»

Kelly Bailey fala da data do seu casamento com Lourenço Ortigão

A Fazenda

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Alex volta para assombrar a relação de Ary e Júlia?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ponto fraco de Svetlana é descoberto e usado contra ela

A Fazenda
Hoje

Eva lança bomba a Miguel: «Eu vou ficar aqui»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
2

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
3

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje
4

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri aparece completamente diferente à frente de Talu

A Fazenda
dom, 3 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

A Protegida
Hoje

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
Hoje

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Foi o meu pequeno ajudante»: Filho de Maria Botelho Moniz já ajuda Pedro Bianchi Prata

Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN