Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em destino paradisiaco com o filho: "Onde é esse lugar?"

Lourenço Ortigão completou mais um ano de vida no passado sábado, dia 9 de agosto, mas a festa começou antes. Como manda a tradição que mantém, o ator assinalou a véspera da data com um jantar muito especial ao lado de Kelly Bailey.

Nos stories do Instagram, Lourenço registou o momento e escreveu: «Tradição ainda é o que era. A cumprir o meu jantar de pré-aniversário com o meu amor Kelly Bailey». Um gesto simples, mas que para o casal parece ter um significado especial, mantendo-se como um ritual anual.

O jantar decorreu num ambiente romântico e descontraído. Num dos vídeos partilhados, Kelly Bailey surge a beber e a beijar uma flor (que parece ser de açúcar) antes de a “enviar” simbolicamente a Lourenço, como um um beijo num gesto cúmplice e divertido.

A cumplicidade entre os dois é já uma imagem de marca. Juntos há vários anos, Lourenço, de 36 anos e Kelly, de 27 anos, com um filho de 2 anos, Vicente Blue, não escondem a boa disposição e o sentido de humor que é importante na sua relação.

O “jantar de pré-aniversário” já tinha sido mencionado noutras ocasiões pelo ator, que gosta de assinalar a passagem de mais um ano de vida não apenas no próprio dia, mas também na noite anterior, num ambiente intimista. É uma tradição que, ao que tudo indica, se mantém e com direito a muito romance.

E assim, mais do que uma simples refeição, este momento é a prova de que algumas tradições valem mesmo a pena manter.