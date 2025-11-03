Lourenço Ortigão brilha ao lado de estrelas de Hollywood e é muito aplaudido

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Lourenço Ortigão brilha ao lado de estrelas de Hollywood e é muito aplaudido - TVI

Lourenço Ortigão brilha em noite de luxo e conquista olhares.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Lourenço Ortigão, noivo de Kelly Bailey, foi um dos rostos portugueses em destaque na conferência de imprensa que decorreu esta sexta-feira, 31 de outubro, integrada no Tribeca Lisboa Festival. O ator, com quase duas décadas de carreira e uma presença sólida no panorama artístico nacional, marcou o evento com elegância, simpatia e muita confiança.

Sempre próximo dos fãs e atento aos detalhes, Lourenço Ortigão partilhou várias fotografias do momento nas suas redes sociais, mostrando-se radiante ao lado de grandes nomes do cinema internacional, como Giancarlo Esposito, Joaquim de Almeida, Piper Perabo e a sua agente Vanessa Veloso.

 

Com um fato azul-escuro combinado com uma t-shirt preta, o ator apresentou um visual que equilibra sofisticação e descontração, revelando um estilo moderno e confiante que não passou despercebido entre os presentes.

A publicação gerou uma onda de elogios e comentários carinhosos por parte dos seguidores, que se mostraram orgulhosos do percurso e do destaque internacional do artista. Entre as reações, destacam-se mensagens como: «Os maiores! Ponto final parágrafo», «Galã», «Great pictures!!!❤️», «Love you both ❤️ já tirei foto com os dois ❤️❤️» e ainda «Não desmerecendo os restantes, tirar uma foto com o Giancarlo Esposito é de uma classe! 👏👏».

Com esta presença, Lourenço Ortigão reforça o seu estatuto como um dos atores portugueses mais carismáticos e reconhecidos da atualidade, mostrando que o talento nacional continua a brilhar também em eventos de dimensão internacional.

Veja aqui como está crescido o filho dos atores, o pequeno Vicente Blue:

Veja também: 

«Emoções à flor da pele»: Rosa Bela viveu um mês muito intenso e decidiu revelar o que se passou - Novelas - TVI

Relacionados

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

Mais Vistos

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Terra Forte
Hoje
2

Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

sáb, 1 nov
3

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
4

Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

sáb, 1 nov
5

Truque simples e barato para aquecer a casa no inverno: use película aderente nas janelas

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

A Protegida
Ontem

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

Ontem

«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante

Hoje

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

Queridos Papás
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Hoje

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Hoje

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

Hoje

Lourenço Ortigão brilha ao lado de estrelas de Hollywood e é muito aplaudido

Hoje

«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica

Terra Forte
Hoje

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Hoje
Mais Fora do Ecrã