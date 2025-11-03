Lourenço Ortigão brilha ao lado de estrelas de Hollywood e é muito aplaudido

Lourenço Ortigão, noivo de Kelly Bailey, foi um dos rostos portugueses em destaque na conferência de imprensa que decorreu esta sexta-feira, 31 de outubro, integrada no Tribeca Lisboa Festival. O ator, com quase duas décadas de carreira e uma presença sólida no panorama artístico nacional, marcou o evento com elegância, simpatia e muita confiança.

Sempre próximo dos fãs e atento aos detalhes, Lourenço Ortigão partilhou várias fotografias do momento nas suas redes sociais, mostrando-se radiante ao lado de grandes nomes do cinema internacional, como Giancarlo Esposito, Joaquim de Almeida, Piper Perabo e a sua agente Vanessa Veloso.

Com um fato azul-escuro combinado com uma t-shirt preta, o ator apresentou um visual que equilibra sofisticação e descontração, revelando um estilo moderno e confiante que não passou despercebido entre os presentes.

A publicação gerou uma onda de elogios e comentários carinhosos por parte dos seguidores, que se mostraram orgulhosos do percurso e do destaque internacional do artista. Entre as reações, destacam-se mensagens como: «Os maiores! Ponto final parágrafo», «Galã», «Great pictures!!!❤️», «Love you both ❤️ já tirei foto com os dois ❤️❤️» e ainda «Não desmerecendo os restantes, tirar uma foto com o Giancarlo Esposito é de uma classe! 👏👏».

Com esta presença, Lourenço Ortigão reforça o seu estatuto como um dos atores portugueses mais carismáticos e reconhecidos da atualidade, mostrando que o talento nacional continua a brilhar também em eventos de dimensão internacional.

