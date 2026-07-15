Lourenço Ortigão derrete fãs com gesto amoroso antes do nascimento do bebé: «Não acontece só às grávidas»

Com a chegada do segundo filho cada vez mais próxima, Lourenço Ortigão tem mostrado o seu lado mais dedicado e protetor, assumindo um papel ativo nos preparativos para receber a nova bebé. A companheira, Kelly Bailey, encontra-se na reta final da gravidez e o casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, que se juntará ao pequeno Vicente Blue, nascido em julho de 2023.

Embora a notícia de que esperam uma filha tenha sido avançada pela imprensa em junho de 2026, o casal continua a guardar alguns segredos. O nome escolhido para a bebé permanece desconhecido, uma decisão que reflete a vontade de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão de preservar a intimidade da família nesta fase tão especial.

Nas últimas semanas, a atriz tem partilhado vários momentos do quotidiano nas redes sociais, mas foi precisamente o comportamento do noivo que acabou por captar a atenção dos seguidores. Entre arrumações e preparativos para a chegada da bebé, Lourenço Ortigão surge empenhado em garantir que tudo está pronto para receber a nova membro da família.

Numa série de stories publicadas recentemente, Kelly mostrou o ator a organizar os pertences da filha e a tratar dos últimos detalhes da casa, recorrendo inclusivamente à ajuda de uma personal organizer. As imagens revelam um pai presente e envolvido, que acompanha de perto cada etapa desta nova gravidez.

Um dos momentos que mais enterneceu os fãs foi aquele em que Lourenço aparece a montar os últimos pormenores do carrinho de bebé, numa demonstração clara do entusiasmo e da dedicação com que encara esta nova fase da vida familiar. A acompanhar as imagens, Kelly Bailey deixou uma mensagem carinhosa sobre o companheiro: «O instinto de ninho não acontece só às grávidas.»

A frase da atriz acabou por destacar aquilo que muitos seguidores têm vindo a notar ao longo dos últimos meses: o forte instinto paternal e cuidador de Lourenço Ortigão, que se prepara para voltar a ser pai e para viver, ao lado de Kelly Bailey, mais uma aventura na parentalidade.

Depois da experiência vivida com Vicente Blue, o casal prepara-se agora para receber a filha com a mesma dedicação e entusiasmo. Enquanto aguardam pelo nascimento da bebé, Kelly e Lourenço continuam a partilhar pequenos momentos desta etapa tão especial, mostrando que a cumplicidade e o espírito de entreajuda continuam a marcar a sua vida familiar.