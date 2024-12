Lourenço Ortigão, ator e companheiro de Kelly Bailey, partilhou nas suas stories de Instagram uma foto em que mostra o look escolhido para as festividades natalícias. O ator, que estava no cabeleireiro, partilhou ainda uma imagem do seu novo visual, um penteado elegante e sofisticado. O que acha?

Acompanhando a foto, escreveu: «Cabelo pronto para o Natal». Veja o registo, aqui:

Veja também: