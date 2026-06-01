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Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha

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  • Hoje às 15:11
Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha - TVI

Uma foto que está a dar muito que falar.

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Lourenço Ortigão fez questão de assinalar o casamento de Júlia Palha e Frederico Murta com uma mensagem calorosa, elogiando o ambiente vivido na celebração e a felicidade do casal.

Na publicação, o ator resumiu a festa com entusiasmo: «Casamento lindo. Noiva linda. Noivo feliz. Amigos felizes». Lourenço agradeceu ainda o convite e deixou claro que foi uma noite memorável: «Obrigado Júlia e Frederico pela festa inesquecível de ontem».

O ator revelou também que a cerimónia contou com uma comitiva muito animada, destacando a resistência de Kelly Bailey, que foi «a única responsável da comitiva e uma verdadeira guerreira de saltos durante horas». Entre brincadeiras, Lourenço acrescentou que o resto do grupo se dedicou às «funções para as quais foi convocado».

Lourenço Ortigão sublinhou ainda o clima de união em torno dos noivos: «Conseguiram juntar à vossa volta tantas pessoas que vos querem genuinamente bem que foi impossível não sentir isso durante todo o dia». No final, deixou uma mensagem simples e directa: «Foi lindo. Sejam muito felizes ❤️».

Na última foto partilhada por Lourenço pode ver-se Kelly com uma sopa e um hamburguer e cara de felicidade de quem vai comer um "snack da meia noite". Rita Pereira não deixou passar e "expôs" o plano que o casal partilhou ainda no casamento: «E foram mesmo ao Mc 😂🤭»

Recorde a participação de Kelly e Lourenço no programa «Goucha»:

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