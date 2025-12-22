Cacau

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:32
O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey - TVI

Lourenço Ortigão surpreende com atitude especial.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem uma das fases mais felizes e equilibradas das suas vidas, tanto a nível pessoal como profissional. O casal tem partilhado, de forma discreta mas genuína, momentos que refletem estabilidade, cumplicidade e uma felicidade serena, marcada pela construção de um futuro em comum.

Atualmente, estão a construir uma nova casa de família, pensada para privilegiar o espaço, a ligação à natureza e uma vista desafogada, num projeto que simboliza claramente esta nova etapa das suas vidas. Paralelamente, vivem intensamente a maternidade e a paternidade, desfrutando da inocência e genuinidade do filho, Vicente,de 2 anos,  que se tornou o centro das suas atenções e afetos.

Recentemente, o casal partilhou um post em carrossel nas redes sociais, onde se mostram descontraídos, apaixonados e muito próximos. As imagens revelam momentos simples, mas cheios de significado: passeios pela rua, cervejas na mão, pizza à mesa e muitos sorrisos cúmplices. Mais do que o cenário, foi a ligação entre os dois que captou a atenção de quem acompanha o casal.

O que mais se destacou foi o gesto constante de Lourenço Ortigão, sempre atento, protetor e cavalheiro, surgindo ao lado de Kelly Bailey de forma carinhosa e presente em todas as fotografias. Um detalhe que não passou despercebido aos seguidores e que reforça a imagem de um casal sólido, unido e profundamente cúmplice.

A reação do público foi imediata e carregada de carinho, com comentários como «Meus amorzinhos 🌸», «Viva a vida 😍 façam o favor de serem felizes 😃», «Apaixonada por eles desde sempre ❤️🥹», «Cada vez mais lindos…» e «Lindoooos ❤️», entre muitas outras mensagens de apoio e admiração.

Entre projetos profissionais, sonhos em construção e uma vida familiar plena, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey mostram que a felicidade também se constrói nos detalhes simples do dia a dia, sempre com amor, respeito e companheirismo.

Sem brinquedos, apenas com a curiosidade natural da infância, veja aqui um momento único do pequeno Vicente:

Relacionados

“Mais um dia na selva”: Jéssica Athayde mostra a realidade dos seus últimos dias com video inesperado

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

Cacau

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
ter, 16 dez

Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, enfrenta o perigo e faz feito histórico

Cacau
seg, 15 dez

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

Cacau
seg, 17 nov

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
dom, 16 nov

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
qui, 6 nov

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
seg, 27 out
Mais Cacau

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
2

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem
3

Ricardo Burgos

sex, 19 dez
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo pede ajuda de como pode reclamar a paternidade do filho

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

A Protegida
Hoje

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Hoje

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Hoje

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Hoje

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Hoje

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Hoje

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Hoje
Mais Fora do Ecrã