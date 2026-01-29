“O melhor ainda está para vir”: Lourenço Ortigão anuncia novo capítulo da sua vida

O ator português Lourenço Ortigão anunciou recentemente, em janeiro de 2026, uma nova parceria oficial com o Centro Porsche Porto, assinalando o início de uma colaboração com a marca de automóveis de luxo. Ao longo da sua carreira, a relação de Lourenço com o mundo automóvel tem sido marcada por altos e baixos, mas desta vez o ator alcança um novo patamar de reconhecimento e prestígio.

O início de 2026 tem sido vivido de forma muito especial tanto a nível profissional como pessoal. Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, casal de atores conhecido pelo talento e carisma, têm conquistado o público recentemente, nomeadamente com a participação de Kelly Bailey no papel de Júlia na novela «A Fazenda». Paralelamente, Lourenço continua a viver uma fase feliz e promissora na sua carreira.

Nas redes sociais, o ator mostrou-se entusiasmado com esta nova etapa, partilhando a mensagem: «Orgulhoso por iniciar esta jornada com @centroporscheporto. O melhor ainda está para vir.»

A publicação gerou uma onda de comentários dos fãs, destacando-se mensagens como:

«Ahhhh agora sim»; «Uau!! Que carro espetacular»; «Lindo ❤️»; «Excelente gosto»; «Agora sim 👏 bem montado», entre muitos outros.

Para além do sucesso profissional, o casal vive um momento familiar feliz. Lourenço Ortigão e Kelly Bailey têm um filho em comum de dois anos e estão noivos, consolidando assim uma relação marcada por amor, cumplicidade e estabilidade.

Esta nova parceria com o Centro Porsche Porto representa não só um marco na carreira de Lourenço Ortigão, mas também uma demonstração do seu estilo de vida sofisticado e do gosto apurado por automóveis de luxo, que promete continuar a encantar fãs e seguidores.