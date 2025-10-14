“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem uma das fases mais felizes das suas vidas, com o amor a florescer e o sonho de um novo lar prestes a concretizar-se. As obras na casa de sonho do casal estão em fase avançada e a promessa de um verdadeiro refúgio familiar começa finalmente a ganhar forma. Dez meses após o início do projeto, o espaço moderno que o casal idealizou — com piscina e divisões amplas — está quase concluído, e as primeiras imagens revelam um ambiente pensado ao detalhe para acolher a família que formaram.

Nas redes sociais, Lourenço Ortigão, de 36 anos, partilhou novas fotografias do imóvel e mostrou, orgulhoso, que a piscina já está pronta e com água, um dos elementos mais aguardados da casa. Visivelmente entusiasmado, o ator mergulhou pela primeira vez e celebrou o momento de forma especial, identificando Kelly Bailey como “a noiva”, um gesto que encantou os fãs.

Mas o que mais chamou a atenção foi a deslumbrante cozinha, com vista direta para a piscina e janelas amplas que se abrem por completo, deixando entrar a luz natural e criando um espaço perfeito para o casal desfrutar de momentos tranquilos e felizes.

Esta divisão, uma das preferidas de Lourenço, está praticamente concluída, e foi nela que o ator partilhou uma das frases mais marcantes desta nova fase: “Os sonhos estão a tornar-se realidade”, escreveu, junto à bancada onde promete dar largas à imaginação e preparar muitas refeições em boa companhia.

Com as obras a avançar a bom ritmo e os últimos detalhes a serem finalizados, tudo indica que a mudança para o novo lar poderá acontecer muito em breve. A nova casa representa não apenas um projeto arquitetónico, mas também o reflexo de uma etapa serena e madura que Lourenço Ortigão e Kelly Bailey atravessam, tanto a nível pessoal como profissional.

Recorde-se que o casal foi pai e mãe de Vicente Blue a 9 de julho de 2023, e desde então tem partilhado com os seguidores momentos cúmplices e cheios de ternura, mostrando que vivem uma fase de plena felicidade e realização.

