“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:44
“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey - TVI

O grande dia está cada vez mais perto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem uma das fases mais felizes das suas vidas, com o amor a florescer e o sonho de um novo lar prestes a concretizar-se. As obras na casa de sonho do casal estão em fase avançada e a promessa de um verdadeiro refúgio familiar começa finalmente a ganhar forma. Dez meses após o início do projeto, o espaço moderno que o casal idealizou — com piscina e divisões amplas — está quase concluído, e as primeiras imagens revelam um ambiente pensado ao detalhe para acolher a família que formaram.

Nas redes sociais, Lourenço Ortigão, de 36 anos, partilhou novas fotografias do imóvel e mostrou, orgulhoso, que a piscina já está pronta e com água, um dos elementos mais aguardados da casa. Visivelmente entusiasmado, o ator mergulhou pela primeira vez e celebrou o momento de forma especial, identificando Kelly Bailey como “a noiva”, um gesto que encantou os fãs.

Mas o que mais chamou a atenção foi a deslumbrante cozinha, com vista direta para a piscina e janelas amplas que se abrem por completo, deixando entrar a luz natural e criando um espaço perfeito para o casal desfrutar de momentos tranquilos e felizes.

Esta divisão, uma das preferidas de Lourenço, está praticamente concluída, e foi nela que o ator partilhou uma das frases mais marcantes desta nova fase: “Os sonhos estão a tornar-se realidade”, escreveu, junto à bancada onde promete dar largas à imaginação e preparar muitas refeições em boa companhia.

Com as obras a avançar a bom ritmo e os últimos detalhes a serem finalizados, tudo indica que a mudança para o novo lar poderá acontecer muito em breve. A nova casa representa não apenas um projeto arquitetónico, mas também o reflexo de uma etapa serena e madura que Lourenço Ortigão e Kelly Bailey atravessam, tanto a nível pessoal como profissional.

Recorde-se que o casal foi pai e mãe de Vicente Blue a 9 de julho de 2023, e desde então tem partilhado com os seguidores momentos cúmplices e cheios de ternura, mostrando que vivem uma fase de plena felicidade e realização.

 

Veja também: 

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam - Novelas - TVI

Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado - Novelas - TVI 

Relacionados

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

«Meu anjo»: José Carlos Pereira revive tempos de “Anjo Selvagem” de forma inédita

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Mais Vistos

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
2

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Andreia e Alex tramam Ary

A Fazenda
seg, 2 jun
4

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
sex, 10 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
dom, 12 out

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

dom, 12 out

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Hoje

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Hoje

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Hoje
Mais Fora do Ecrã