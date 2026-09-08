São os dois atores e têm uma das casas mais cobiçadas dos últimos tempos, com piscina, ginásio e um vizinho famoso

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem dias de muito amor em família, agora que já nasceu a segunda filha do casal. Os dois atores estão dedicados a construir memórias felizes naquela que é a sua casa de sonho, onde começaram uma nova etapa ao lado dos dois filhos.

É que, depois de quase três anos de obras, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey mudaram-se finalmente para a nova casa. Trata-se de uma moradia de luxo, em Lisboa, onde o casal está agora a criar os dois filhos e a viver aqueles que são também os primeiros meses de vida da filha mais nova.

A casa, construída de raiz e acompanhada ao longo dos últimos anos, representa uma nova etapa para o casal. Depois de várias mudanças temporárias enquanto aguardavam pela conclusão do projeto, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm agora, finalmente, o verdadeiro lar da família.

E os detalhes que já foram revelados não deixam ninguém indiferente.

Piscina, jardim e espaços amplos: assim é a casa da família

As imagens partilhadas ao longo dos últimos meses permitiram conhecer alguns dos recantos da moradia, marcada por espaços amplos, modernos e pensados para proporcionar o máximo conforto à família.

Uma das zonas que mais chama a atenção é a piscina, integrada numa generosa área exterior. O jardim e os restantes espaços ao ar livre prometem ser o cenário de muitos momentos felizes em família, agora que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão podem finalmente desfrutar da casa com os dois filhos.

Mas os luxos não ficam por aqui.

A moradia conta ainda com um ginásio, criado para que o casal possa manter as suas rotinas de treino sem sair de casa. Mais recentemente, foi possível conhecer este espaço dedicado ao exercício físico, uma das várias comodidades da nova casa.

A casa onde Lourenço Ortigão e Kelly Bailey estão a criar os dois filhos

A mudança aconteceu numa fase particularmente especial para Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. O casal é pai de dois filhos e é precisamente nesta moradia que está agora a viver uma nova rotina em família e os primeiros meses de vida da filha mais nova.

Depois de quase três anos de espera, a casa de sonho construída de raiz tornou-se, finalmente, no lar onde os dois atores estão a criar os filhos e a construir novas memórias.

E há ainda um detalhe curioso sobre a localização da moradia. Adriano Silva Martins revelou, no programa V+ Fama, que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terão um vizinho bastante famoso: Rocco Ritchie, filho da cantora Madonna.

Piscina, jardim, ginásio, espaços amplos e uma localização privilegiada. Depois de vários anos de obras, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey podem finalmente desfrutar da casa onde vivem uma das fases mais especiais das suas vidas em família.

Percorra a galeria e veja várias fotos da casa nova dos dois atores.