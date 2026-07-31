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Lourenço Ortigão vive momento especial e deixa uma promessa comovente ao filho mais velho

  • TVI Novelas
  • Há 12 min
Lourenço Ortigão vive momento especial e deixa uma promessa comovente ao filho mais velho - TVI

As imagens estão a derreter os fãs.

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Lourenço Ortigão vive uma das etapas mais felizes da sua vida. Enquanto aguarda o nascimento do segundo filho, fruto da relação com Kelly Bailey, o ator voltou a emocionar os seguidores ao partilhar um conjunto de fotografias muito especiais ao lado do filho mais velho, Vicente Blue.

Através da sua conta de Instagram, o ator, de 36 anos, publicou um carrossel de imagens onde surge em vários momentos de cumplicidade com o menino. Nas fotografias, é possível vê-lo a transportar Vicente Blue ao colo, num retrato da forte ligação que existe entre pai e filho.

A publicação surge numa altura particularmente especial para a família, já que Kelly Bailey está na reta final da gravidez, preparando-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé do casal. Em breve, Vicente Blue irá assumir um novo papel: o de irmão mais velho.

Na legenda que acompanha as imagens, Lourenço Ortigão deixou uma mensagem simples, mas carregada de significado: "Levo-te comigo para sempre", escreveu o ator, numa declaração de amor ao filho que rapidamente conquistou os fãs.

A publicação não demorou a encher-se de comentários repletos de carinho. Entre as muitas reações, destacam-se mensagens como "Meus amores", "Que lindos", "É mesmo para sempre", "Família muito bonita" e ainda quem, em tom de brincadeira, perguntasse: "E quando chegar o outro ou a outra?"

Mais uma vez, Lourenço Ortigão mostrou a forte ligação que mantém com o filho, partilhando um momento de grande ternura numa fase em que a família se prepara para crescer.

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