Este gesto de Vicente Blue com Lourenço Ortigão está a emocionar os fãs

Há um detalhe de Vicente Blue numa fotografia de Kelly Bailey, que está a despertar a atenção

Kelly Bailey partilhou um momento ternurento entre Lourenço Ortigão e o filho Vicente Blue que está a derreter corações nas redes sociais. O vídeo, simples mas carregado de significado, mostra a cumplicidade entre pai e filho e está a comover os fãs do casal.

Na gravação, o ator surge na cozinha, concentrado a preparar uma refeição. Ao seu lado, no chão, está Vicente Blue, de pé e visivelmente curioso com o que o pai está a fazer. Num gesto espontâneo e cheio de doçura, o bebé estica os dois braços na direção do ator, num claro pedido de colo.

Sem hesitar, o ator pega o filho ao colo, continuando a cozinhar com o pequeno nos braços. Um momento de pura ternura, que captou a atenção dos seguidores. Este vídeo é mais uma prova disso: a beleza está nos gestos mais simples — e a ligação entre Lourenço e Vicente Blue é, sem dúvida, especial.

Ora veja:

Recorde-se que Vicente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey. O casal está noivo. O ator pediu a sua amada em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue, pediu Kelly em casamento.