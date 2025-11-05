Quer atrair riqueza e prosperidade? Coloque folhas de louro nestes locais, segundo o Feng Shui

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 21min
Quer atrair riqueza e prosperidade? Coloque folhas de louro nestes locais, segundo o Feng Shui - TVI

Para além do seu uso na cozinha, o louro é considerado um poderoso símbolo de vitória, proteção e prosperidade.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Muito além do seu uso na cozinha, o louro é considerado no Feng Shui um poderoso símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Esta planta milenar, tão comum nos lares portugueses, é valorizada pela sua capacidade de atrair energia positiva e estimular a abundância, desde que colocada nos locais certos da casa.

Segundo o site Vía País, um dos pontos mais recomendados é a entrada principal. Colocar um pequeno prato com duas ou três folhas de louro secas junto à porta, ou pendurar um saquinho vermelho com louro no interior, ajuda a afastar más energias e a abrir caminho à prosperidade.

Outro local estratégico é o setor sudeste da casa, conhecido como a zona da riqueza. Nesse espaço, deve colocar um pequeno ramo de louro num recipiente com pedras, moedas ou uma nota dobrada, simbolizando o fluxo do dinheiro e o bem-estar.

Também se acredita que transportar uma folha de louro na carteira atrai novas oportunidades. Já na cozinha, considerada o centro da abundância, pode colocar um frasquinho com folhas secas para reforçar essa energia positiva.

Por fim, queimar algumas folhas de louro e deixar o fumo percorrer a casa é um ritual simples que, segundo o Feng Shui, purifica o ambiente e renova as boas vibrações.

Relacionados

Receita de broas de mel, noz e passas: fáceis de fazer e perfeitas para dias frios

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
1

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje
2

Rosa Bela está grávida? Há quem ache que sim!

Queridos Papás
qui, 2 jan
3

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

seg, 3 nov
4

Cifrão e Noua Wong celebram o primeiro aniversário da filha! Veja as fotos da festa

22 ago 2024
5

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve

A Protegida
Hoje

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Hoje

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

Hoje

«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Hoje

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Ontem

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã