Quer atrair riqueza e prosperidade? Coloque folhas de louro nestes locais, segundo o Feng Shui

Muito além do seu uso na cozinha, o louro é considerado no Feng Shui um poderoso símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Esta planta milenar, tão comum nos lares portugueses, é valorizada pela sua capacidade de atrair energia positiva e estimular a abundância, desde que colocada nos locais certos da casa.

Segundo o site Vía País, um dos pontos mais recomendados é a entrada principal. Colocar um pequeno prato com duas ou três folhas de louro secas junto à porta, ou pendurar um saquinho vermelho com louro no interior, ajuda a afastar más energias e a abrir caminho à prosperidade.

Outro local estratégico é o setor sudeste da casa, conhecido como a zona da riqueza. Nesse espaço, deve colocar um pequeno ramo de louro num recipiente com pedras, moedas ou uma nota dobrada, simbolizando o fluxo do dinheiro e o bem-estar.

Também se acredita que transportar uma folha de louro na carteira atrai novas oportunidades. Já na cozinha, considerada o centro da abundância, pode colocar um frasquinho com folhas secas para reforçar essa energia positiva.

Por fim, queimar algumas folhas de louro e deixar o fumo percorrer a casa é um ritual simples que, segundo o Feng Shui, purifica o ambiente e renova as boas vibrações.