Aos oito meses, atitude de filha de Rita Pereira surpreende tudo e todos

Enquanto Rita Pereira, 43 anos, inicia as gravações da nova novela da TVI, “Terra Forte”, em Florianópolis, no Brasil, a família ficou em casa com companheiro Guillaume Lalung, de 42 anos. E foi precisamente o namorado da atriz que, com muito humor e amor à mistura, partilhou um momento irresistível no Instagram que está a derreter os seguidores.

Na legenda do vídeo publicado, Guillaume escreveu: “24h depois da mãe sair…. #teamlal1”. O vídeo mostra um ambiente animado e descontraído em casa, com Guillaume a dançar com os filhos, Lonô, de 6 anos, Lowê, de apenas oito meses, e Luan, o filho mais velho do namorado da atriz. Até o cão da família entra na festa, embalado nos braços de Luan ao som da música, num momento muito divertido divertido.

Mas o que mais chamou a atenção foi mesmo a pequena Lowê, ao colo do pai, que começa a abanar os braços e mãos ao ritmo da música, para encanto de todos. Rita Pereira, mesmo longe, não resistiu a comentar o momento com ternura: «Can’t stop looking at her tiny hand dancing», ou seja, «Não consigo parar de olhar para a mãozinha dela a dançar».

A publicação rapidamente se encheu de comentários: «A mãozinha mais fofa!». escreveu uma seguidora. Outra acrescentou: «Está a mini ‘Rita’ a sentir a vibe», enquanto alguém resumiu com humor: «A mãozinha dela tá top». A espontaneidade do momento conquistou todos.

Rita Pereira partilhou com os fãs os bastidores dos primeiros dias da nova produção da TVI, onde interpreta uma das protagonistas de “Terra Forte”, uma história gravada entre Portugal e o Brasil. Mas mesmo à distância, continua atenta e presente nos momentos mais divertidos da família.

Entre gravações intensas e aventuras domésticas, a verdade é que a pequena Lowê, com apenas oito meses, já está a espalhar charme e a provar que o ritmo e a boa disposição estão mesmo nos genes.