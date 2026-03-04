Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:45
O jovem toma uma decisão.

Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) fica surpreendida por ver André (Lucas Dutra) ali. Ele diz que não podia ignorar o que se está a passar e agradece por terem tentado contornar o facto de ser irmão de Cris (José Condessa), mas acha que não há condições para continuar e quer despedir-se.

Ana não quer despedir André. Este diz que não pode continuar a trabalhar ali, pois Tomás (João Jesus) fingiu que não sabia quem ele era e levou-o a casa, só para poder insultar a sua família. Ana fica envergonhada e se pudesse fugia para a Tailândia. André diz que podia processá-las, mas não vai fazer nada.

Relembre-se que André não sabia quem era as patroas, quando se foi candidatar para o emprego:

