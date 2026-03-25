Vem aí em «Amor à Prova»: André troca Melanie por Ana?

Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) diz que o concerto correu muito bem e Simone (Susana Arrais) festeja pela amiga. André (Lucas Dutra) quer levar o material para o quarto, mas Melanie diz que não. André e Simone estranham. André sugere beberem um vinho e verem os vídeos do concerto. Melanie gosta da ideia, mas André percebe que não tem o telemóvel e vai à taqueria ver se ficou lá.

André chega para procurar o telemóvel e encontra Ana (Leonor Oliveira) e os amigos a beberem muito animados. Combinam ir a uma festa e Ana diz que conduz. André fica muito preocupado e tenta chamá-la à razão. Ana diz que só há uma maneira dela não conduzir, é ser André a conduzir.

Bruno chega a casa e encontra Melanie a dormir no sofá e dois copos de vinho por ali. Melanie acorda e diz que André foi à taqueria buscar o telemóvel, mas deve ter esquecido o caminho de volta. Bruno diz que a amiga dele também o deixou pendurado. Melanie vê uma mensagem de André, a dizer que aconteceu um imprevisto e fica triste.

Ana e os amigos continuam a beber. Ana não acha normal que André tenha preferido ficar ali a limpar, em vez de ir a uma festa e diz-lhe que vai ser promovido a empregado do mês. Ana quer ir a conduzir para a festa, mas André pede-lhe para não o fazer. Ana diz-lhe que o vai ensinar a convencer Melanie a fazer o que ele quer e beija-o.

De recordar que André e Melanie têm uma relação especial: