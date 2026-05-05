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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: O que se passa entre André e Samuel?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:46
Vem aí em «Amor à Prova»: O que se passa entre André e Samuel? - TVI

Melanie já tem uma suspeita.

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Em «Amor à Prova», Nelson (Fernando Rodrigues) está chateado com Sara (Joana de Verona) por ter participado na corrida, mas também está orgulhoso pelo motivo que a levou a participar. Melanie diz a Samuel que André está ocupado a falar com o irmão e Sara fica curiosa. Samuel diz que está com pouca rede e Melanie (Beatriz Costa) verifica a rede no seu telemóvel. Melanie deixa o telemóvel ali desbloqueado e Samuel olha para ele.

Cris (José Condessa) está desesperado e quer fazer qualquer coisa para ficar com Nico (Salvador Biernat). Bruno (João Arrais) diz-lhe que naquele estado de nervos não vai conseguir nada. Cris pede a André (Lucas Dutra) para voltar a falar com o seu professor. André comenta com Melanie que Cris está passado. Ela acha melhor deixá-lo acalmar e diz a André que está ali uma pessoa que quer falar com ele.

Samuel entrega um livro a André, que fica muito entusiasmado. Melanie estranha aquela intimidade toda entre André e Samuel. Bruno convida Samuel para ir a casa deles beber uma cerveja e Samuel diz que nunca recusa uma cerveja e boa companhia, olhando para André.

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De relembrar que André e Melanie foram namorados durante dois dias:

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