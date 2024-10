Vem aí em «Cacau»: Martim está apaixonado?

Em «Cacau», Martim (Lucas Dutra) olha atónito para Tiago (José Condessa) a contar-lhe que Cacau (Matilde Reymão) descobriu que ele se envolveu com Sal (Carolina Amaral).

Martim diz ao amigo que tem de compreender que Cacau não aceite nada bem que ele se tenha envolvido com a própria irmã dela, mesmo estando eles separados na altura. Martim diz, ainda, que o melhor agora é ele deixar a chocolateira acalmar-se sem a pressionar.

Tiago acaba por revelar a Anita e Lola (Ana Bustorff) que Cacau terminou tudo com ele por ter descoberto que ele teve um caso com Sal. Anita e Lola olham-no atónitas.

Anita (Catarina Nifo) diz repreensiva a Tiago que errou ao envolver-se com Sal, dizendo que Cacau tem razões para estar chateada, recordando que também se zangou com ela quando estava interessada nele. Anita promete, no entanto, a Tiago interceder por ele com Cacau. Martim olha embevecido para Anita, ficando atrapalhado por Tiago reparar.

Recorde-se que Tiradentes já fez várias cenas de ciúmes por causa da amizade de Anita e Martim: