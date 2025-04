Atores de «Cacau» recordam a novela que conquistou os portugueses: «Mais alguém com saudades?»

No passado dia 8 de abril, Lucas Dutra recorreu à sua conta de Instagram para partilhar vários registos da novela «Cacau», onde deu vida à personagem Martim. Com visível nostalgia, o ator assinalou o primeiro aniversário do fim das gravações desta produção que marcou a ficção nacional.

Na legenda da publicação, Lucas escreveu: «Mais alguém com saudades de Cacau? Faz agora 1 ano que este bonito projecto terminou as gravações e não podia estar mais orgulhoso do trabalho desta maravilhosa equipa que se tornou família».

As imagens partilhadas mostram momentos vividos em estúdio e nos bastidores da novela, que conquistou o público português com a sua história envolvente, personagens marcantes e um elenco talentoso.

A publicação rapidamente reuniu reações emocionadas de colegas de elenco. Sérgio Praia, que interpretou Jaime, respondeu com um sentido «Muitassssss». José Condessa, que deu vida ao protagonista Tiago, deixou um emoji emocionado 🥹. Já Catarina Nifo, que encarnou a divertida Anita, reagiu com três corações ❤️❤️❤️.

Os seguidores também não ficaram indiferentes à recordação: «Excelente telenovela com extraordinários actores», «Eu tenho imensassss», «Muitas saudades dessa novela».

«Cacau» foi um sucesso de audiência e deixou uma marca no coração dos espectadores. Um ano depois, é evidente que a ligação entre elenco, equipa técnica e público continua viva — e cheia de saudade.

Veja a partilha, aqui:

Relembre a personagem de Lucas Dutra em «Cacau»: