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Amor à Prova

É pai de duas das maiores estrelas portuguesas e surpreende com talento único

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 16min
É pai de duas das maiores estrelas portuguesas e surpreende com talento único - TVI

Uma família de artistas.

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O ator Lucas Dutra que dá vida a André na novela «Amor à Prova» recorreu recentemente às redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao pai, Cidmar Castro, também conhecido publicamente como Cid Castro, assinalando um momento muito especial na sua vida. Designer, artista plástico e antigo diretor criativo de algumas das mais importantes agências de publicidade no Brasil e em Portugal, Cidmar está a viver uma nova etapa da sua carreira artística, marcada pelo regresso à pintura e pela estreia da sua primeira exposição individual em território português.

Pai dos atores Lucas Dutra e Laura Dutra, Cidmar Castro é um nome reconhecido no universo criativo. Ao longo do seu percurso profissional destacou-se pela criatividade e visão artística, tendo construído uma carreira sólida na publicidade. Entre os seus trabalhos mais conhecidos encontra-se a criação do icónico logótipo do festival Rock in Rio, uma imagem que continua a acompanhar um dos maiores eventos musicais do mundo.

Na publicação, Lucas Dutra revelou alguns detalhes do percurso do pai, recordando que a paixão pela arte começou muito cedo.

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“Cidmar Castro ou como eu gosto de lhe chamar: Pai. Este senhor é o responsável (juntamente com a minha senhora mãe) por trazer ao mundo os irmãos Dutra. Começou a pintar aos 6 anos de idade e rapidamente se destacou pela sua técnica e criatividade. Foi o criador do logo do Rock in Rio, trabalhou como diretor criativo em grandes agências de publicidade tanto no Brasil como em Portugal e escreveu um livro sobre os bastidores do Rock in Rio chamado ‘Metendo o pé na Lama’.”

O ator explicou ainda que, ao longo dos anos, a pintura acabou por ficar em segundo plano devido às mudanças na vida pessoal e profissional do pai.

“Com o tempo, com a mudança de país, com a crise de 2008, e com o compromisso de ser um pai presente para os dois filhos pequenos, a pintura foi ficando esquecida…”

Foi precisamente por isso que o momento ganhou um significado tão especial para toda a família. Após vários anos afastado dos pincéis, Cidmar Castro regressou à criação artística e apresentou oficialmente o projeto “FaceGraffiti”, uma exposição que combina retrato e arte urbana através de um conceito original inspirado nos tradicionais tags de rua.

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Segundo explicou Lucas Dutra, o projeto transforma assinaturas e grafismos urbanos em retratos artísticos, dando origem a obras que retratam várias personalidades conhecidas. Entre os nomes representados encontram-se José Condessa, Nuno Markl, Laura Dutra, Dino D'Santiago e Cristiano Ronaldo, entre muitas outras figuras públicas.

A exposição estreou-se no espaço Palaphita, em Cascais, representando não apenas um novo capítulo profissional para Cidmar Castro, mas também a concretização de um sonho antigo que esteve adormecido durante anos.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de mensagens de carinho e apoio. Entre os comentários, o ator Ricardo Monteiro escreveu “Ca ganda pinta!”, enquanto outros seguidores deixaram mensagens como “Muito talento na família”, “Bora lá Cidão!!!!” e “Vamos tio”. A irmã de Lucas, Laura Dutra, também reagiu com emoção, comentando: “Eu tenho dois amores”.

As palavras de Lucas acabaram por tocar muitos seguidores, que elogiaram não apenas o talento artístico de Cidmar Castro, mas também a forte ligação existente entre os membros da família. Entre arte, dedicação e recomeços, a estreia da exposição “FaceGraffiti” simboliza uma nova fase para o artista, provando que nunca é tarde para voltar a acreditar nos sonhos que ficaram temporariamente em pausa.

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