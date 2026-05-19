Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

O momento especial foi celebrado esta quinta-feira, 14 de maio, dia em que Inês Monteiro completou 30 anos. Para marcar a ocasião, o ator recorreu às redes sociais na sexta-feira, 15 de maio, onde partilhou várias fotografias ao lado da companheira e dedicou-lhe palavras carregadas de emoção e admiração.

Na publicação, Lucas Dutra começou por destacar a data e o simbolismo do nascimento de pessoas que admira, escrevendo: “Há 30 primaveras, nasceu uma menina de sorriso doce e olhos apaixonados. Com um coração bom, um talento imensurável e uma cabeça repleta de sonhos. Dia 14 de Maio só podia ser o seu dia porque esta data está guardada para grandes mulheres! Sofia Coppola (realizadora) e Cate Blanchett (atriz) vieram ao mundo também neste dia”.

O ator continuou a sua mensagem, deixando elogios ainda mais pessoais à companheira, sublinhando o seu talento e potencial criativo: “E pensar que a minha namorada nada mais é que realizadora, argumentista e atriz também! Coincidência? Não me parece. Acreditem no que quiserem mas uma coisa eu sei, a Inês vai mostrar ao mundo o fogo que arde dentro dela”.

A publicação rapidamente gerou várias reações por parte de colegas, amigos e seguidores do casal, que fizeram questão de deixar mensagens de carinho e admiração. Entre os comentários, destacam-se: « Vcs são perfeitos» escrito por Carolina Carvalho; « O amor é tão bonito 🤍» da irmã do ator, Laura Dutra; e ainda uma resposta emotiva da própria aniversariante: « Ohh meu amor 🥺 sou a mulher mais sortuda do mundo, tiras o melhor de mim. Que bom que é amar-te e ser amada por ti. Saber que vou fazer este caminho contigo é o melhor presente que a vida me dá. Obrigada meu biscoitinho de canela 🥹 Amo-te muito ♥️». Também Vera Moura deixou palavras de carinho com « Adoro vos ❤️ muito amor para sempre», além de outros elogios como « Lindos demais».

Com esta partilha, Lucas Dutra assinalou publicamente uma data especial na vida da companheira, reforçando a ligação entre o casal e mostrando alguns momentos mais íntimos da sua relação, que continua a conquistar o carinho dos fãs.

Recorde o ator em «Amor à Prova»: