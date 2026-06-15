Últimos episódios «Amor à Prova»: André, Ana, Bruno e Melanie traem-se mutuamente

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) veio a correr ter com Ana (Leonor Oliveira), para a repreender pelo que fez. Ana quer é saber se ele e Melanie chegaram a alguma conclusão. André pergunta a Ana onde ela e Bruno (João Arrais) foram e ela diz foram à rave. Ana pergunta a André se conta ele primeiro como foi a noite com Melanie (Beatriz Costa) ou se conta ela como foi a noite com Bruno.
João queixa-se que mal dormiu para ir abrir a porta do quarto de Melanie, à hora que Bruno lhe pediu. Bruno pergunta se foi só isso ou há mais alguma coisa. João diz que Vera (Helena Caldeira) não dormiu em casa. Melanie quer conversar com Bruno e diz que tem uma coisa para lhe contar. Bruno revela que beijou Ana e Melanie conta que dormiu com André.
Recorde-se que, até então, Bruno e Melanie estavam numa relação:
Assim como Ana e André: