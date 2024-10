Vem aí em «Cacau»: Martim deixa Soraia à beira de um ataque

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) continua furiosa a dizer a Marlene (Leonor Seixas) ter a certeza de que Rosa (Mafalda Tavares) e Tomané (Salvador Nery) estão juntos e uniram forças contra ela. Recebe chamada de Martim (Lucas Dutra), sorrindo radiante por ele lhe dizer que ela fez match com alguém e que essa pessoa tem dinheiro, dizendo a Marlene para irem já à agência.

Soraia chega ansiosa com Marlene à agência para descobrir quem é a pessoa que pode ser compatível com ela. Martim mostra-lhe o resultado a medo, com Soraia a quase desfalecer com o choque de ser Tomané.

Recorde-se que, anteriormente, Soraia recorreu à agência para encontrar a sua cara-metade: