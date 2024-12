Lucas e Laura Dutra juntos em vídeo original e fãs reagem: «Tens a voz de sereia»

Lucas Dutra, o realizador do spin-off #NaWeb de «Morangos com Açúcar», é irmão da atriz e modelo Laura Dutra. Com 25 e 26 anos, respetivamente, os irmãos, conhecidos como os «millions Dutra», recorreram ao Instagram para partilhar, de forma original e criativa, um vídeo onde cantam e desejam um feliz Natal a todos os seus seguidores.

A acompanhar o vídeo, pode ler-se: «O ohohoh do Pai Natal está diferente este ano 😂

Um Feliz Natal para todos vós».

A publicação rapidamente encheu a caixa de comentários com mensagens de carinho e entusiasmo, como: «Épico», «Muitaaa bommmmmm», e «E o que eu digo? Tu tens a voz de sereia».

Veja o vídeo, aqui:

