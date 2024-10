Ao lado do filho, David Carreira não esconde: «Sair de casa é sempre difícil e agora cada vez mais»

David Carreira recorreu à sua conta de Instagram, esta sexta-feira (4 de outubro de 2024), para falar sobre a tour e de como, embora gosta do que faz, é cada vez mais complicado sair de casa e deixar o filho, Lucas, e a família.

«Sair de casa é sempre difícil e agora cada vez mais! Amo o que faço e o que mais gosto é cantar para vocês todas as noites.Tenho sem dúvida os melhores fãs do mundo e este primeiro ano da “ Última Dança Tour “ tem sido a melhor digressão que já fiz nos meus 13 anos de Carreira. Neste primeiro ano da Tour já tivemos juntos em mais de 50 concertos sempre com casa cheia convosco a dançar, chorar, sorrir e cantar todas as músicas do início ao fim. Mas por outro lado quem me conhece sabe que a família para mim é tudo».

O próximo ano será o último antes da anunciada pausa: «Por isso 2025 será o último ano desta “ Última Dança “, conto convosco para aproveitarmos desta despedida em grande. Temos mais 1 ano de digressão com muitos concertos pela frente tanto em Portugal como fora. Esta Tour vai passar por 3 continentes diferentes em 2025 sendo assim a maior digressão que já fiz. Depois disso começa a minha pausa de concertos mas vão continuar a ver-me por aqui e prometo continuar a lançar muita música boa».

Recorde os motivos que levaram o cantor e ator a fazer uma pausa: