Tinha apenas 22 anos e venceu um dos concursos de beleza mais populares do Mundo. A sua morte está a chocar
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Mundo da beleza de luto. Miss Austrália 2024 morre aos 22 anos após graves problemas de saúde
O mundo da beleza está de luto. Lucia Sisic, que representou a Austrália em concursos internacionais de beleza, morreu aos 22 anos, deixando o país em choque.
A jovem tinha sido eleita Miss Austrália em 2024 e enfrentou, ao longo da vida, graves desafios de saúde.
Lucia Sisic nasceu com uma cardiopatia congénita, provocada por uma malformação na válvula cardíaca, uma condição que a obrigou a passar por várias intervenções cirúrgicas.
Ao longo da vida, a jovem foi submetida a sete cirurgias ao coração, sendo que o último procedimento aconteceu em 2025.
A morte de Lucia Sisic, aos 22 anos, está a causar uma onda de consternação no mundo da beleza e entre todos aqueles que acompanhavam a sua história.