Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:37
Participou em projetos da TVI como Jardins Proibidos, Inspetor Max e Tudo por Amor.

Na noite de quinta-feira, 25 de setembro de 2025, morreu o ator português Luís Alberto, aos 91 anos.

A informação foi avançada pela Casa do Artista:

"Começou a representar, por acaso, a convite de Varela Silva e depressa subiu ao palco do Teatro Nacional pela mão de Amélia Rey Colaço. Era já ator quando foi para o Conservatório Nacional, convicto de que era necessário estudar a profissão que queria exercer o resto da vida. Entrou na vida da representação "por um acaso", e passou a estar nos palcos do teatro português "pela mão" da encenadora e atriz Amélia Rey Colaço", recorda a Casa do Artista.

Luís Alberto teve uma longa carreira em teatro e em televisão. Na TVI, participou em projetos como: Jardins Proibidos, Inspetor Max, Baía das Mulheres e Tudo por Amor.

Recorde a personagem do ator em Jardins Proibidos:

