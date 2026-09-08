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Músico português morre aos 34 anos em trágico acidente, apenas uma semana depois do casamento

  • Hoje às 08:28
Músico português morre aos 34 anos em trágico acidente, apenas uma semana depois do casamento - TVI
Jovem músico português morre em acidente de mota uma semana depois de casar
Jovem músico português morre em acidente de mota uma semana depois de casar

Luís Carlos Ferreira tinha 34 anos. O artista português, que residia na Suíça, tinha vindo a Portugal para se casar

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Luís Ferreira morreu aos 34 anos, vítima de um acidente de mota, apenas uma semana depois de ter casado. O jovem músico, natural do concelho de Monção, encontrava-se de férias em Portugal, depois de ter regressado da Suíça, país onde vivia e trabalhava.

A notícia da morte está a causar consternação. O jovem tinha casado recentemente com Carolina, também ligada profissionalmente ao desporto e à atividade física, numa cerimónia que aconteceu poucos dias antes da tragédia.

Luís Ferreira mantinha uma presença bastante ativa nas redes sociais, onde reunia mais de 11 mil seguidores. Nas suas plataformas, partilhava sobretudo conteúdos relacionados com treino, musculação e um estilo de vida saudável, mostrando também a sua paixão pelo desporto e pelas motas.

A música fazia igualmente parte da sua vida. Luís esteve ligado ao grupo de música tradicional Os Teimosos, de Monção, tendo chegado a atuar ao lado do avô. A ligação a este grupo tradicional português prolongou-se durante vários anos.

 

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