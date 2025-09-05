Cacau

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

  • Joana Sequeira
  • Há 2h e 44min
O ator Luís Garcia despediu-se da Elite Lisbon com uma mensagem emocionada no Instagram e anunciou novos caminhos na carreira.

Luís Garcia, 32 anos, recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem sentida de despedida da Elite Lisbon, agência que o acompanhava desde 2009.

Na publicação, acompanhada de uma fotografia em que surge abraçado a Carla Quelhas, o ator escreveu palavras de profunda gratidão:

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida. Desde 2009, a Elite Lisbon foi a minha casa, e levo comigo apenas gratidão. Quero agradecer de coração a toda a equipa, mas em especial à Carla Quelhas, que foi muito mais do que uma agente: foi conselheira, amiga, guia e a força que nunca me deixou parar. (...) Esta partida não tem a ver com falhas ou ausências — não houve nenhuma. Tem a ver comigo, com a necessidade de procurar novos caminhos, de experimentar, de voar."

Visivelmente emocionado, Luís Garcia sublinhou ainda que levará sempre consigo o carinho e respeito pela agente e pela agência, frisando que esta decisão marca apenas o início de uma nova etapa pessoal e profissional.

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

A passagem de Luís Garcia pela TVI 

Luís Garcia é um ator português que ganhou destaque em vários projetos de ficção da TVI. No currículo, conta com participações em novelas como "Morangos com Açúcar", onde conquistou o público jovem, e em produções de sucesso como "Santa Bárbara" e "O Beijo do Escorpião".

Mais recentemente, o ator integrou o elenco da novela "Cacau", onde deu vida à personagem "David". Recorde, no vídeo em baixo. 

 

O ator tem vindo a afirmar-se pela versatilidade em diferentes papéis, tanto em televisão como em teatro.

