Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:33
Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

Revelamos tudo.

Luís Garcia tornou-se conhecido do grande público ao integrar o elenco de Morangos com Açúcar, uma das séries juvenis mais marcantes da televisão portuguesa. A sua estreia ocorreu na nona temporada da produção, que marcou toda uma geração de espectadores.

Desde então, o ator tem vindo a consolidar um percurso sólido na representação, assumindo papéis diversificados que demonstram a sua versatilidade. O trabalho mais recente na TVI foi na novela Cacau, onde interpretou a personagem David, contracenando maioritariamente com Fernanda Serrano.

O ator Luís Garcia é completamente apaixonado por Fausto, o seu buldog francês e inseparável melhor amigo de quatro patas. No programa Dois às 10, conversou sobre a importância do companheiro no seu dia a dia. Ora veja: 

Luís Garcia recordou a sua personagem Bryan em Morangos com Açúcar durante o programa Morangomania, partilhando memórias e curiosidades dos bastidores. Foi um momento cheio de nostalgia para fãs da série: 

Reveja aqui o ator na novela «Cacau»: 

 

