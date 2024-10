Vem aí em «Cacau»: Padrasto de David pode estar em perigo?

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) conta a David (Luís Garcia) das suas suspeitas de Manuel ter sido quem fez a obra em casa de Marco (Diogo Amaral) para prender Cacau (Matilde Reymão), e ele agora vai trabalhar para a África do Sul a mando de Marco para se escapar daquele crime, dizendo que ele preferiu fugir dela a contar-lhe a verdade. David olha-a pasmo.

Minutos depois, o médico finaliza uma chamada para a mãe, dizendo a Lalá que ela desconhece essa ida de Manuel para a África do Sul. A advogada insiste com ele na teoria que Cacau esteve presa em casa de Marco, mostrando-lhe uma fotografia da agressão que Marco lhe fez para a impedir de entrar no quarto em casa dele, além da história da pimentinha que encontraram de Cacau. Olham-se desconfiados.

Afinal, o que é feito do senhor Manuel?

Recorde-se que foi ele que fez as obras em casa de Marco: