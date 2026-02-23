Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Luís Garcia ficou conhecido do grande público ao integrar o elenco de «Morangos com Açúcar», uma das séries juvenis mais marcantes da televisão portuguesa. A sua primeira aparição aconteceu na nona temporada da produção, que conquistou uma geração inteira.

Desde então, o ator tem vindo a construir um percurso consistente na representação. O trabalho mais recente na TVI foi na novela «Cacau», onde deu vida à personagem David e contracenou maioritariamente com Fernanda Serrano.

Relação confirmada

No passado Dia dos Namorados, o nome de Luís Garcia voltou a ser falado. Foi uma publicação inesperada nas redes sociais despertou a curiosidade de fãs e colegas, colocando a vida amorosa do ator no centro das atenções. O coreógrafo Marco Mercier acabou por confirmar o relacionamento entre ambos através de uma partilha no Instagram. Na publicação, utilizou o emoji da seta, o que rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos fãs.

As mensagens de apoio e carinho multiplicaram-se nas redes sociais, com muitos seguidores a celebrar esta nova fase na vida do ator. Entre os comentários, destacaram-se frases como: «Sejam felizes» e «Gosto tanto».