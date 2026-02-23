Cacau

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

  • TVI Novelas
  • Ontem às 19:04
Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado - TVI

Ficou conhecido na série que marcou gerações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Luís Garcia ficou conhecido do grande público ao integrar o elenco de «Morangos com Açúcar», uma das séries juvenis mais marcantes da televisão portuguesa. A sua primeira aparição aconteceu na nona temporada da produção, que conquistou uma geração inteira.

Desde então, o ator tem vindo a construir um percurso consistente na representação. O trabalho mais recente na TVI foi na novela «Cacau», onde deu vida à personagem David e contracenou maioritariamente com Fernanda Serrano.

Relação confirmada

No passado Dia dos Namorados, o nome de Luís Garcia voltou a ser falado. Foi uma publicação inesperada nas redes sociais despertou a curiosidade de fãs e colegas, colocando a vida amorosa do ator no centro das atenções. O coreógrafo Marco Mercier acabou por confirmar o relacionamento entre ambos através de uma partilha no Instagram. Na publicação, utilizou o emoji da seta, o que rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos fãs.

As mensagens de apoio e carinho multiplicaram-se nas redes sociais, com muitos seguidores a celebrar esta nova fase na vida do ator. Entre os comentários, destacaram-se frases como: «Sejam felizes» e «Gosto tanto».

Relacionados

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Cacau

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Ontem

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
qua, 21 jan

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

Cacau
qua, 21 jan

Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Cacau
27 dez 2025

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
22 dez 2025

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
16 dez 2025
Mais Cacau

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
1

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte
Ontem
2

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Ontem
3

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se

Amor à Prova
ter, 27 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve»

Hoje

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã