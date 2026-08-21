Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora vive dias de felicidade ao lado do namorado

Durante anos foi um dos rostos mais populares da televisão portuguesa e conquistou uma geração inteira de fãs através da série juvenil que marcou uma época. Hoje, continua a somar projetos na representação, mas é a vida pessoal que tem despertado a atenção dos seguidores.

Depois de vários meses de especulação, a relação entre Luís Garcia e Marco Mercier acabou por ser confirmada no início deste ano, quando o coreógrafo assinalou o Dia dos Namorados com uma publicação nas redes sociais que não deixou margem para dúvidas. A partilha gerou uma onda de reações e mensagens de apoio, com muitos fãs a celebrarem a felicidade do casal.

Meses depois dessa confirmação, os dois voltaram a encantar os seguidores ao partilharem fotografias das férias de verão. Nas imagens, surgem cúmplices e descontraídos, mostrando vários momentos vividos a dois durante a escapadinha, num registo que rapidamente conquistou centenas de gostos e comentários.

Luís Garcia tornou-se conhecido do grande público ao integrar o elenco de «Morangos com Açúcar», uma das produções mais marcantes da TVI. Desde então, construiu um percurso consistente na representação, participando em várias produções televisivas. Mais recentemente, fez parte do elenco da novela «Cacau», da TVI, onde interpretou a personagem David.

As novas fotografias do casal foram recebidas com entusiasmo pelos seguidores, que continuam a acompanhar esta fase feliz da vida do ator. Entre elogios e votos de felicidade, muitos destacam a cumplicidade visível entre os dois e a forma tranquila como vivem a relação: “😍😍 Amores” e “Maravilhoso 🥰”

Com a carreira consolidada e uma fase pessoal particularmente feliz, o ator mostra agora um lado mais próximo e descontraído, partilhando com os seguidores alguns dos momentos mais especiais das suas férias ao lado de quem lhe é mais querido.

Relembre-se que o ator deu vida a Bryan na nona temporada de Morangos com Açúcar: