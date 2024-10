Vem aí em «Cacau»: Estado de saúde de Cacau deixa David preocupado

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) diz a Tiago (José Condessa) que não faz ideia de como conseguiu sair da divisão onde esteve presa, negando também saber se alguém a ajudou. David (Luís Garcia) olha apreensivo para as feridas nas costas de Cacau. Tiago pergunta-lhe se ela terá de ir para o hospital, igualmente preocupado.

David cose as feridas de Cacau, descansando-a a ela e a Tiago, dizendo que as mazelas dela não são assim tão graves. David fica incomodado ao ver Júlia entrar com Valdemar. Júlia (Fernanda Serrano) pede-lhe para falarem. Todos esboçam um ar comprometido por Cacau perguntar por Regina, disfarçando que ela está numa consulta de rotina no hospital.

Recorde-se que David tornou-se médico da família, depois de uma ida a Itacaré: