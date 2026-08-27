Vem aí «A Madrasta»: Pedro é baleado e Diana revela suspeita assustadora sobre o verdadeiro alvo

O inspetor (Luís Gaspar) interroga Diana (Inês Castel-Branco) sobre o que aconteceu. A protagonista revela que acredita que o tiro era, na verdade, destinado a si, tendo Pedro acabado por ser atingido.

Diana confronta o inspetor e acusa-o de não ter levado a sério as queixas que tinha apresentado, considerando que a situação acabou por resultar no ataque a Pedro.

O inspetor garante que leva o seu trabalho muito a sério e procura perceber quem estava na sala no momento do disparo. Diana identifica as pessoas que estavam presentes e faz uma ressalva importante: o grupo de amigos de Pedro era o mesmo que estava com ele em Marrocos.