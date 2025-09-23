«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Vinte anos depois da sua estreia nos Morangos com Açúcar, Luís Lourenço, 41 anos, partilhou nas redes especiais um momento especial da sua carreira. No Instagram, o ator publicou várias imagens e vídeos da época, assinalando a data que, segundo o próprio, mudou para sempre o rumo da sua vida.

«20/SET/2005 vs 20/SET/2025 🍓 Hoje é um dia marcante na minha vida e na minha carreira. A esta hora estava a tremer de nervos porque iria estrear a terceira temporada dos MCA, em 2005», começou por escrever.

Na partilha, Luís Lourenço recordou como chegou ao elenco sem experiência prévia em representação: «Sem experiência, sem bases, sem perspetiva de futuro... Apenas com a educação que me permitiu aguentar 20 anos sempre com a mesma postura e sempre sem perder a humildade.»

O ator, que deu vida a Tiago, uma das personagens marcantes da terceira temporada, reconhece que a série lhe abriu portas e redefiniu os seus planos de vida: «Esta série mudou a minha vida! Sou um ex-futuro arquiteto e por pouco fui um futuro-ex-ator.»

Numa mensagem cheia de orgulho, Luís Lourenço destacou ainda o carinho que continua a receber do público: «Agradeço ainda hoje por me chamarem 'Tiago', por pedirem uma foto ou um autógrafo e respondo sempre e para sempre com o mesmo sorriso de há 20 anos atrás.»

A publicação rapidamente gerou reações de colegas da série fãs. Marta Faial comentou: «20 anos… que loucura…😅❤️😍😍🍓🍓🍓🙌🏽», enquanto Mariana Monteiro confessou: «Loucura mesmo❤️❤️❤️❤️ voou! Grandes memórias ?!». Entre os fãs, não faltaram mensagens emocionadas, como a de uma seguidora que sublinhou: "Marcaram a minha infância. Muito obrigado 🙂‍↕️🙏🏾"

Este reencontro com as memórias de 2005 é também um retrato da importância dos Morangos com Açúcar, série que marcou toda uma geração de jovens portugueses e que continua a ser lembrada com saudade.

Duas décadas depois, Luís Lourenço continua a olhar para trás com humildade e gratidão, reconhecendo o impacto que a série teve na sua vida e na vida de quem a acompanhou durante várias temporadas.