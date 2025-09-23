«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

  Hoje às 14:03
«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido - TVI

O artista falou abertamente com humildade e gratidão.

Vinte anos depois da sua estreia nos Morangos com Açúcar, Luís Lourenço, 41 anos, partilhou nas redes especiais um momento especial da sua carreira. No Instagram, o ator publicou várias imagens e vídeos da época, assinalando a data que, segundo o próprio, mudou para sempre o rumo da sua vida.

«20/SET/2005 vs 20/SET/2025 🍓 Hoje é um dia marcante na minha vida e na minha carreira. A esta hora estava a tremer de nervos porque iria estrear a terceira temporada dos MCA, em 2005», começou por escrever.

Na partilha, Luís Lourenço recordou como chegou ao elenco sem experiência prévia em representação: «Sem experiência, sem bases, sem perspetiva de futuro... Apenas com a educação que me permitiu aguentar 20 anos sempre com a mesma postura e sempre sem perder a humildade.»

O ator, que deu vida a Tiago, uma das personagens marcantes da terceira temporada, reconhece que a série lhe abriu portas e redefiniu os seus planos de vida: «Esta série mudou a minha vida! Sou um ex-futuro arquiteto e por pouco fui um futuro-ex-ator.»

Numa mensagem cheia de orgulho, Luís Lourenço destacou ainda o carinho que continua a receber do público: «Agradeço ainda hoje por me chamarem 'Tiago', por pedirem uma foto ou um autógrafo e respondo sempre e para sempre com o mesmo sorriso de há 20 anos atrás.»

A publicação rapidamente gerou reações de colegas da série fãs. Marta Faial comentou: «20 anos… que loucura…😅❤️😍😍🍓🍓🍓🙌🏽», enquanto Mariana Monteiro confessou: «Loucura mesmo❤️❤️❤️❤️ voou! Grandes memórias ?!». Entre os fãs, não faltaram mensagens emocionadas, como a de uma seguidora que sublinhou: "Marcaram a minha infância. Muito obrigado 🙂‍↕️🙏🏾"

Este reencontro com as memórias de 2005 é também um retrato da importância dos Morangos com Açúcar, série que marcou toda uma geração de jovens portugueses e que continua a ser lembrada com saudade.

Duas décadas depois, Luís Lourenço continua a olhar para trás com humildade e gratidão, reconhecendo o impacto que a série teve na sua vida e na vida de quem a acompanhou durante várias temporadas.

