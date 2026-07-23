“Já não aguento com tanta notícia má. Deus, faz uma pausa…”: o desabafo de famoso português após a morte de Luís Represas

A morte de Luís Represas deixou um rasto de consternação entre familiares, amigos e admiradores. Entre as homenagens que mais comoveram os seguidores nas redes sociais destacou-se a de Miguel Vieira, que atravessa atualmente um dos momentos mais delicados da sua vida e não escondeu o impacto devastador da perda.

O estilista português, que voltou recentemente a enfrentar problemas de saúde relacionados com um cancro do pulmão, recorreu às redes sociais para prestar tributo ao amigo de longa data. Numa mensagem marcada pela emoção, começou por admitir que há partidas difíceis de aceitar e que deixam um vazio impossível de preencher.

Mais do que recordar o artista que marcou gerações com a sua voz, Miguel Vieira fez questão de destacar o homem. A amizade, a generosidade e a luz que Luís Represas levava consigo foram algumas das qualidades que o criador de moda quis eternizar nas suas palavras.

Entre as memórias que guardará para sempre, Miguel Vieira recordou a última conversa que tiveram. Os dois preparavam, com entusiasmo, os concertos que assinalariam os 50 anos de carreira de Luís Represas, previstos para 2027. Um projeto que os unia e que acabou por ficar apenas nos planos e nos sonhos partilhados.

A homenagem terminou com uma frase que rapidamente tocou os seguidores pela sua honestidade e fragilidade. Confrontado com a morte de um amigo e com a sua própria luta contra a doença, Miguel Vieira deixou escapar um desabafo que resume o peso destes últimos tempos: “Já não aguento com tanta notícia má. Deus, faz uma pausa, por favor…”. Uma frase simples, que revela a dor de quem, enquanto luta pela própria vida, se vê obrigado a despedir-se de um amigo.



