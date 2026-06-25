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«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:25
«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês - TVI

A mãe não escondeu o orgulho pelo talento da atriz e deixou uma mensagem cheia de carinho.

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Luísa Castel-Branco recorreu às redes sociais para partilhar o orgulho que sente pela filha, Inês Castel-Branco, atualmente uma das protagonistas da nova novela da TVI, «A Madrasta».

A escritora publicou no Instagram uma cena marcante da trama, na qual a personagem Diana, interpretada por Inês Castel-Branco, é alvo de uma tentativa de homicídio. A intensidade do momento levou Luísa Castel-Branco a deixar uma mensagem carregada de emoção e admiração.

«Cada vez que vejo um trabalho da minha filha, esqueço que é só isso mesmo, ficção. Dói-me o coração e aperta-se a garganta e tenho ganas de entrar pelo écran adentro e acolhê-la nos meus braços», começou por escrever.

Luísa Castel-Branco elogia o talento de Inês Castel-Branco

Na mesma publicação, Luísa Castel-Branco não escondeu o orgulho pelo percurso profissional da filha e fez questão de destacar o seu talento enquanto atriz.

«Pode ficar mal eu dizer que ela é sem dúvida uma grande, mas grande atriz, mas não estou sozinha nesta avaliação», afirmou.

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A comentadora e escritora aproveitou ainda para deixar uma mensagem de incentivo à filha.

«Parabéns minha princesa! Que continue a trabalhar e a lutar pelos seus sonhos. E que Deus a continue a proteger.»

Fãs rendidos à prestação de Inês Castel-Branco em «A Madrasta»

A publicação rapidamente reuniu dezenas de comentários de seguidores, que concordaram com as palavras de Luísa Castel-Branco e elogiaram a interpretação de Inês Castel-Branco na novela da TVI.

«Também gosto imenso do trabalho dela, consegue sempre prender-me ao ecrã», escreveu uma seguidora.

Outra fã comentou: «Parabéns pela filha que tem, grande atriz. Fiquei arrepiada com esta entre outras cenas protagonizadas pela Inês.»

Já uma terceira pessoa destacou o sucesso da novela: «Cinco estrelas, estou a adorar a novela. A Inês está maravilhosa, parabéns mãe babada.»

Desde a estreia de «A Madrasta», Inês Castel-Branco tem recebido elogios do público pelo desempenho no papel de Diana, uma personagem central numa história marcada por drama, emoção e grandes reviravoltas.

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Recorde uma das entrevistas em que Luísa mostra o imenso orgulho na filha:

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