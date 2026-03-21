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Quem são os cinco irmãos Guanilho que são um sucesso nas redes sociais?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:31
Quem são os cinco irmãos Guanilho que são um sucesso nas redes sociais? - TVI

Promessas da televisão portuguesa.

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As jovens atrizes Madalena Guanilho e Luísa Guanilho, também conhecida como Luisinha, têm vindo a conquistar o público português com o seu talento e carisma. Irmãs na vida real, tornaram-se rostos reconhecidos da ficção nacional, especialmente após integrarem o elenco da novela Queridos Papás, transmitida pela TVI.

Na história, interpretam as filhas de Simão, personagem vivida pelo ator Pedro Sousa, dando vida a duas jovens personagens que rapidamente conquistaram os telespectadores. A naturalidade com que surgem em cena e a química entre ambas contribuíram para que se tornassem duas das jovens promessas da ficção portuguesa.

Mas o percurso artístico das irmãs não se limita a esta produção. Luísa Guanilho, nascida em 2014, participou também na novela Bem me Quer, onde deu mais um passo no seu percurso na televisão, demonstrando desde cedo aptidão para a representação.

Ora veja aqui: 

Para além do talento na área artística, Madalena e Luísa destacam-se igualmente pelo gosto pelo desporto, em especial pelo surf e pelo skate, atividades que praticam com entusiasmo e que revelam uma personalidade ativa e dinâmica. Esta combinação entre arte e desporto contribui para o seu crescimento equilibrado, tanto dentro como fora do ecrã.

A vida das duas jovens atrizes é também marcada por uma forte ligação familiar. Madalena e Luísa fazem parte de uma família numerosa, tendo mais três irmãos, duas raparigas e um rapaz,  o que reforça ainda mais o ambiente de cumplicidade e união que frequentemente partilham com os seguidores.

Nas redes sociais, as duas irmãs mostram-se muito ativas e sempre atentas às novas tendências, partilhando momentos do quotidiano, desafios divertidos e episódios em família. A alegria, a espontaneidade e a proximidade entre todos os irmãos são características que se destacam nas suas publicações, transmitindo uma imagem de uma família unida, saudável e cheia de energia.

Com talento, autenticidade e uma presença natural diante das câmaras, Madalena e Luísa Guanilho continuam a afirmar-se como jovens promessas da televisão portuguesa.

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