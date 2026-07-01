No outro lado do mundo, eis o momento que emocionou Luisinha Oliveira e já soma mais de 30 mil reações

Luisinha Oliveira, influenciadora digital e modelo portuguesa de 25 anos, partilhou um vídeo sobre uma experiência de safari que viveu na Tanzânia, com o namorado, o ator José Condessa. A jovem, que tem mais de 430 mil seguidores no Instagram, descreve o momento como «uma das coisas mais belas que já vivi» e uma memória que «vou levar para sempre 🐘🤍».

No vídeo, Luisinha Oliveira descreve a experiência de um modo poético e profundo: «Com o dia a desaparecer lentamente na luz dourada, encontramo-nos rodeados por elefantes. Muitos deles, a moverem-se juntos em completa harmonia.» A influenciadora admitiu que esperava algo diferente dos elefantes, «força» talvez, mas encontrou «silêncio. O tipo de silêncio que faz ouvir mais cuidadosamente.»

A jovem explicou que «cada passo era imensamente suave, cada movimento cheio de graça», e que, ao estar «tão perto, vendo-os existir tão pacificamente, senti algo que não sei bem como colocar em palavras.» Luisinha continuou a sua descrição: «Recordou-me que os seres mais fortes não fazem sempre a entrada mais ruidosa.» A sua experiência de safari na Tanzânia é mais um momento marcante na vida de Luisinha Oliveira, que tem vivido uma fase de grande felicidade e crescimento pessoal e profissional.

Luisinha Oliveira e José Condessa, que estão a viver um relacionamento que começou em setembro de 2024, viajaram até à Tanzânia a poucos meses de celebrar dois anos de namoro. A viagem incluía uma experiência de luxo num safari no Parque Nacional de Serengeti.

A modelo e influenciadora digital, que conta com mais de 430 mil seguidores no Instagram, lançou um livro destinado à saúde mental e auto-ajuda em maio de 2025. A sua carreira na moda e nas redes sociais é marcada por uma presença constante, com participações em diversos eventos e programas de entretenimento.