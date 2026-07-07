Irmã de atriz da TVI desaba em lágrimas após desaire português

A derrota de Portugal frente à Espanha no Mundial deixou muitos adeptos de coração apertado. Entre eles esteve Táta, irmã de Luisinha Guanilho, que não conseguiu esconder a emoção ficou em lágrimas após o apito final. O momento foi partilhado nas redes sociais e rapidamente gerou uma onda de reações.

Foi Luisinha quem mostrou a reação da irmã, tentando aliviar a tristeza da irmã mais nova: “Podia ter sido pior Táta, levamos só um golo 😭😭😭🇵🇹🇵🇹🇵🇹”, escreveu, numa tentativa de conforto.

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens. “Também estamos duas vezes tristes. Pelo Brasil e por Portugal”, escreveu uma seguidora. Outra partilhou uma história que rapidamente chamou a atenção: “Meu time perdeu ontem, o meu filho torceu por Cristiano Ronaldo e Portugal e perdeu também. Vivemos nos Estados Unidos e a seleção dele também perdeu. Copa do Mundo é assim mesmo, só um ganha”.

Apesar da desilusão, o sentimento que ficou foi de gratidão. Entre lágrimas, abraços e palavras de apoio, a publicação acabou por recordar que o futebol vai muito além dos resultados. E, para Táta, tal como para milhares de portugueses, este Mundial ficará guardado pelas emoções, pelas memórias e pelos momentos vividos ao lado de quem mais importa.